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ДТП на Большой Черкизовской улице на востоке столицы затрудняет движение автотранспорта

Автор: Uwis Дата публикации: 23.12.2016 20:59

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Время события: 23.12.2016 20:10
Место события: Москва, ВАО, Большая Черкизовская улица

Небольшое ДТП затрудняет движение автотранспорта в сторону области. «Газель» и иномарка притерлись друг к другу и перекрыли одну полосу движения в ожидании сотрудников ДПС.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77022

Рубрика: Происшествия / Москва ДТП ВАО затруднено движение перекрытие полосы 

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