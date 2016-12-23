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Заканчивается монтаж Новогодней арки на площади Красных Ворот

Автор: Uwis Дата публикации: 23.12.2016 22:43

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Время события: 23.12.2016 21:00
Место события: Москва, ЦАО, площадь Красные Ворота

Арку высотой 14 метров с картинками из советских новогодних открыток и светящимися снежинками устанавливают около станции метро «Красные ворота». Конструкция, которая впервые появились в Москве ко Дню города, получила новогодний дизайн.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77024

Рубрика: Общество / Москва ЦАО монтаж световая инсталляция площадь Красные Ворота Новогодняя арка 

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