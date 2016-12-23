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Проездные с новым дизайном появились в кассах Московского метрополитена

Автор: Sargo Дата публикации: 23.12.2016 23:23

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Время события: 23.12.2016 23:22
Место события: Москва, метрополитен

Проездные, выпущеные специально к праздничной дате «Новый год» появились в продаже в метро.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77026

Рубрика: Прочее / Москва дизайн пассажиры метрополитен проездные билеты 

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