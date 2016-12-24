Репортажи

(все)

Аквариум в жёлтом горбатом Запорожце в ТРК «ОКА» в Колпино в Санкт-Петербурге

Автор: Новикова Татьяна Дата публикации: 24.12.2016 00:56

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 23.12.2016 21:00
Место события: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Октябрьская, д. 8

В Колпино, в холле ТРК "ОКА", на первом этаже, в старом, жёлтом, горбатом Запорожце можно наблюдать самую настоящую сказку. В салоне автомобиля подводный мир, плавают золотые рыбки. Сказка.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77027

Рубрика: Общество / Колпино аквариум Санкт-Петербуг Жёлтый горбатый Запорожец аквариум в Запорожце 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить