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Ночной пожар на юго-востоке столицы в Нижегородском районе

Автор: Sargo Дата публикации: 24.12.2016 01:14

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Комментарии: 5

Время события: 24.12.2016 00:59
Место события: Москва, ЮВАО, Нижегородский район, ул. Басовская, д. 16

ГУ МЧС по г. Москвы сообщает:

23 декабря 2016 года в 21:40 в Центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Перовское шоссе, 10, корп. 1 (напротив). Уточнённый адрес: ул. Басовская, 16.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорание происходит в 2-этажной части здания. По предварительной информации - горят изделия из пластика.

Площадь пожара по предварительным данным составляет 1000 кв.метров.

По прибытию на место первых подразделений, из горящего здания были спасены 4 человека.

Сведений о пострадавших не поступало.

Принятыми мерами в 23:19 пожар был локализован.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77028

Рубрика: Происшествия / Пожар Москва пожарные ЮВАО 

Комментарии (5) 

Artem_077

24.12.2016 01:41

В ЮВАО нет района Перово.

Artem_077

24.12.2016 01:44

Нижегородский район ЮВАО
http://www.moscowmap.ru/okruga/yuvao/nijegorodsky.html

Artem_077

24.12.2016 01:46

В 01:32 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2622134

MRSlava

24.12.2016 01:50

Спасибо, исправлено.

Sargo

24.12.2016 06:33

Спасибо Артём за метеу!

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