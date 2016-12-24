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Безопасные новогодние "сосульки"

Автор: Leobr Дата публикации: 24.12.2016 01:51

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Время события: 23.12.2016 00:00
Место события: Ленинградская область, г. Тихвин

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Почти 6 лет назад я снял в Питере телебашню, украшенную в Новогоднюю ёлку. Сегодня дома в Тихвине, тоже украшенном к празднику - снял вечерний вид здания Администрации города. Оно сейчас украшено светодиодной гирляндой внизу по всей длине и свисающими с крыши электрическими «сосульками» - все весьма просто но красиво! Большая часть Тихвина построена 50-30 лет назад и у нас в основном здания. не имеющие скатов на крыше, а значит и проблема борьбы с сосульками менее актуальна, чем например в соседних Пикалеве и Бокситогорске. А увиденные вот украшения-"сосульки» напомнили где то недавно прочитанное про борьбу с реальными сосульками в Санкт-Петербурге. Там поступают двумя способами, в зависимости от ситуации. Где это целесообразно экономически - утепляют само чердачное покрытие, делая его двойным. В других случаях напротив - искусственно нарушают теплоизоляцию - устраивают достаточную вентиляцию необитаемого пространства чердаков. В обоих случаях предотвращается таяние снега при минусовых температурах, которое и приводит к замерзанию талой воды, образующей пусть и красивые, но опасные сосульки.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77029

Рубрика: Прочее / Новый год Ленинградская область Тихвин 

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