Репортажи

(все)

На станции метро «Кропоткинская» состоялась «Театральная ночь в метро»

Автор: Sargo Дата публикации: 24.12.2016 06:26

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 24.12.2016 02:50
Место события: Москва, ЦАО, станция метро "Кропотницкая"

Московский метрополитен продолжает цикл мероприятий в рамках культурно-образовательного проекта «Ночь в метро». На этот раз погружённая в полумрак станция предстала в качестве театральной сцены. Здесь слушатели актёрской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова сыграли фрагменты экспериментального спектакля «Воскресение» по одноимённому произведению Л.Н. Толстого.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77031

Рубрика: Общество / Москва театр ЦАО Ночь в метро спектакль в метро 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить