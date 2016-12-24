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Три человека погибли при пожаре в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 24.12.2016 06:58

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Время события: 24.12.2016 06:46
Место события: Москва, ТиНАО, Михайлово-Ярцевское поселение, д. Исаково

Загорелся одноэтажный частный дом в деревне Исаково. Зарево от огня заметили на другом конце деревни жители. На место были вызваны пожарные. К моменту приезда первого пожарного подразделения происходило открытое горение всего дома на общей площади 40 квадратных метров, также произошло полное обрушение строения. От высокой температуры начала плавиться обшивка и кровля рядом стоящего дома. Пожарные начали тушение. Одновременно велась проливка соседнего строения для предотвращения перехода огня. С огнем полностью удалось справиться за 30 минут. Огонь до основания уничтожил дом, полицейскими и пожарными на пепелище не было найдено ни одной уцелевшей вещи. В ходе проливки и разборки завалов были обнаружены останки одного человека. Позднее были найдены сгоревшие останки еще двоих человек, при этом если судить по размерам найденных тел, то вероятнее всего на пожаре погибли двое взрослых и один маленький ребенок. Их личности предстоит установить позднее экспертам-криминалистам. Также пока не ясна и причина пожара - в доме не было печного отопления. Ведется расследование.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77032

Рубрика: Происшествия / Пожар Москва частный дом погибшие ТиНАО 

Комментарии (1) 

Разведчик

24.12.2016 13:25

http://www.m24.ru/articles/125909 М24 в 10:31

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