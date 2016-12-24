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Трактор врезался в дерево в новой Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 24.12.2016 07:07

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Время события: 24.12.2016 06:59
Место события: Москва, Михайлово-Ярцевское поселение, п. Шишкин Лес

Трактор МТЗ "Беларус" врезался в дерево. Трактор двигался по автодороге от Калужского шоссе в сторону поселка Шишкин лес. Недалеко от въезда в поселок водитель трактора не справился с управлением. Трактор занесло на скользкой и заснеженной дороге, после чего он скатился на обочину и врезался в дерево. От удара трактор развернуло поперек дороги, а задние колеса застряли в дренажной канаве. После аварии водитель трактора бросил свое транспортное средство и сбежал. Очевидцы произошедшего рассказали, что мужчина по внешним признакам был пьян, а данный трактор всю ночь ездил по окрестностям и создавал аварийные ситуации. Трактор после аварии затруднил разъезд автомобилей на данном участке автодороги. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77033

Рубрика: Происшествия / Москва ДТП столкновение дерево трактор ТиНАО 

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