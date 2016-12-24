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Обманутые застройщиками дольщики собрались на митинг в городе Стерлитамак Республики Башкортостан

Автор: Дата публикации: 24.12.2016 09:59

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Комментарии: 1

Время события: 24.12.2016 06:54
Место события: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя

Обманутые застройщиками дольщики собрались на митинг в городе Стерлитамак Республики Башкортостан.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77034

Рубрика: Общество / Стерлитамак дольщики Республика Башкортостан закадр 

Комментарии (1) 

MRSlava

24.12.2016 11:30

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