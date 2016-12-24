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Сургутянам не страшны морозы в -52°C

Автор: Дата публикации: 24.12.2016 10:05

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 4

Время события: 21.12.2016 12:12
Место события: ХМАО, город Сургут

Послание всем кто переживает по поводу очень низкой температуры в Сибири.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77035

Рубрика: Погода / мороз зима Сургут ХМАО стендап мороженное -52°C 

Комментарии (4) 

MRSlava

24.12.2016 10:10

Уважаемый автор, кто автор данного видео?

24.12.2016 11:12

Добрый день! Моя супруга

MRSlava

24.12.2016 11:27

Уважаемый автор, заполните, пожалуйста, все поля в своём профиле, что бы Ваш репортаж не оставался безымянным и редакция могла оперативно с Вами связаться в случае надобности. Спасибо.

24.12.2016 11:56

ок

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