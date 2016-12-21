Репортажи

(все)

Грязная холодная вода течёт из водопровода в посёлке Ванино Хабаровского края

Автор: k24482 Дата публикации: 24.12.2016 10:32

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 24.12.2016 16:00
Место события: Хабаровский край, п. Ванино, ул. Молодежная, д. 12

С 8.00 пропала холодная вода. Диспетчера дежурных служб не в курсе, в чём дело. В 16.00 дали воду. Все трубы забиты илом, грязью. После прочистки труб, вот уже полтора часа сливаем воду. Вот это подарок от Деда Мороза.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77036

Рубрика: «Реакция на репортажи» / ЖКХ водопровод Хабаровский край грязная вода холодная вода Ванино 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить