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Массовая гибель пчёл в посёлке Каменный Кранодарского края

Автор: Alex_tih Дата публикации: 24.12.2016 11:06

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Время события: 24.12.2016 07:57
Место события: Краснодарский край, Тихорецкий район, посёлок Каменный, улица Заречная

Случайно обнаружил много погибших пчёл на замерзшем пруду. Причина гибели насекомых неизвестна. Но сам факт, что они не спят в середине зимы - удивляет.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77037

Рубрика: Звериный репортер / мороз зима экология Краснодарский край пчёлы закадр Каменный неправильные пчёлы 

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