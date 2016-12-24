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Ёлочный базар в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 24.12.2016 13:22

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Время события: 24.12.2016 13:03
Место события: Москва, ВАО, парк "Сокольники"

В парке "Сокольники" на Фонтанной площади работает ёлочный базар.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77039

Рубрика: Общество / Москва ВАО ёлочный базар парк Сокольники 

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