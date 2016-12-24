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Волонтёры поздравили пожилых людей в доме престарелых города Лобня Московской области

Автор: Artem_077 Дата публикации: 24.12.2016 13:57

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Время события: 24.12.2016 12:00
Место события: Московская область, г. Лобня, ул. Иванищенко, д. 1

Сегодня 24-го декабря с 12:00 волонтёры ежегодной акции "Мешок Деда Мороза" поздравляли пожилых людей в доме престарелых города Лобня Московской области.

В этом году проходит уже 5-я ежегодная акция. Волонтёры ездят по домам престарелых, поздравляют и дарят подарки людям преклонного возраста.

Во время поздравления в зале играл скрипач.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77041

Рубрика: Общество / Новый год праздник Московская область Лобня волонтёры пожилые люди Мешок Деда Мороза дом престарелых новогоднее поздравление новогодняя акция 

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