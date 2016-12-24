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Ёлочный базар возле станции метро "Отрадное"

Автор: Max_019 Дата публикации: 24.12.2016 14:14

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Время события: 24.12.2016 10:44
Место события: Москва, СВАО, ул. Хачатуряна, д. 17г

Предновогодняя суета сопровождается не только выбором подарков, но и главного атрибута торжества – праздничной ёлочки. Удивительная царица лесов в один миг способна преобразить домашнюю обстановку в уютный и тёплый праздник зимы. Главным помощником в выборе зелёной помощницы, на сегодняшний день, является Ёлочный базар.

С 20 декабря в столице заработали 172 таких базара. За ёлками приходят целыми семьями. После выбора ёлку аккуратно упаковывают и передают покупателям с пожеланиями, как за ней правильно ухаживать, чтобы она простояла как можно дольше.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77042

Рубрика: Общество / Москва дети СВАО Отрадное ёлки ёлочный базар продажа улица Хачатуряна горожане 

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