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На ВДНХ заработала Рождественская ярмарка

Автор: Max_019 Дата публикации: 24.12.2016 14:44

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Время события: 24.12.2016 12:44
Место события: Москва, СВАО, проспект Мира, д. 119

На Главной выставке страны заработала рождественская ярмарка. С 23 декабря по 15 января для гостей здесь будут проходить дегустации, уличные театрализованные представления и игры.

Торговую площадь образовали 25 шале, где продают сувениры, ёлочные игрушки, красочные подарки из стекла, изделия народных промыслов – варенье, мёд, монастырские продукты.

В первый день Нового 2017 года на ярмарке откроется Рождественский дом. Его хозяин - Хранитель Рождества – будет встречать гостей и рассказывать им о самых интересных мероприятиях. Также в доме пройдут многочисленные мастер-классы и фотоквест.

Ярмарка расположилась на площади перед павильоном № 23 «Москвариум».

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77044

Рубрика: Общество / Москва ВДНХ СВАО рождественская ярмарка Москвариум 

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