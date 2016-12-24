Репортажи

(все)

Битва Дедов Морозов в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 24.12.2016 15:00

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 24.12.2016 14:37
Место события: Москва, ВАО, парк "Сокольники"

В битве принимают участие китайский, французский, американский и русский Деды Морозы. Им предстоит пройти несколько конкурсов, чтобы выяснить кто из них"круче". А помогают им выиграть соревнования дети - посетители парка.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77045

Рубрика: Общество / Москва дети ВАО соревнования парк Сокольники конкурсы Деды Морозы 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить