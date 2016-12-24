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Безбашенный Мобильный репортёр отважился снять видео на месте обвала высокого берега

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 24.12.2016 15:30

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Время события: 24.12.2016 12:22
Место события: Калининградская область, г. Светлогорск

Мобильная съемка бурлящего Балтийского моря с высокого берега чуть не подвергла репортёра неоправданному риску. Стало понятно, что на этом месте ранее произошёл обвал только после того, как обзорный проход камеры был направлен вниз на обрыв.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77047

Рубрика: Путешествия / Калининградская область Светлогорск закадр 

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