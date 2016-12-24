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Открытие Новогодней ёлки в городе Барнаул Алтайского края

Автор: office Дата публикации: 24.12.2016 15:54

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Время события: 24.12.2016 19:14
Место события: Алтайский край, г. Барнаул, Ленинский район, улица Георгия Исакова

Открытие Новогодней ёлки на площади в г.Барнаул, Ленинского района.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77048

Рубрика: Общество / Новый год ёлка салют Барнаул Алтайский край 2017 

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