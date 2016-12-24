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Новогодние ёлочки установили в городе Омске

Автор: gitxoroshco Дата публикации: 24.12.2016 17:00

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Время события: 24.12.2016 10:00
Место события: Западная Сибирь, г. Омск

Накануне Нового года в Омске установили ёлочки. На них празднично мигают новогодние огоньки.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77049

Рубрика: Общество / Новый год праздник Омск веселье новогодние ёлки береговой Западная Сибирь новогодние огоньки на елке 

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