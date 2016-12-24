Репортажи

(все)

Свалки мусора образовались в посёлке Калья Свердловской области (5.12.16.)

Автор: buhtos Дата публикации: 24.12.2016 18:15

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 05.12.2016 15:00
Место события: Свердловская область, Североуральский городской округ, поселок Калья

Кальинцы недовольны работой управляющих компаний, в поселке пару месяцев не вывозят мусор. Хорошо настала зима, а то летом вонь была не выносимая. Птицы и собаки разносят его по всему поселку. А в доме № 55 по улице Ленина бегают крысы. Как рассказывают жители дома, тут проживает и Игорь Степанов, глава администрации поселка Калья. По словам жителей, на сегодня в поселке действуют две управляющие компании — «Олимп» и «Соцэнерго», но не одна из них не хочет своевременно вывозить мусор. — Квитанции за уборку мусора приносят ежемесячно и сумма там немаленькая, — но вывозить мусор не хотят. И такое уже длится второй год. Приходят двойные квитанции и поэтому не известно кому платить. Правда и платить не понятно за что ведь ни какие услуги не предоставляются ( нет ни вывозки мусора подъезды не моют снег частенько чистят сами жильцы, а в подвалах многоэтажек просто ужас. Администрации города и посёлка наплевать на сложившуюся обстановку в делении посёлка управляющими компаниями. Съемка производилась 2 недели назад. На данный момент ещё хуже.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77054

Рубрика: Общество / ЖКХ мусор двор уборка Свердловская область поселок Калья 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить