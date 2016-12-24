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Прорыв трубы отопления произошёл в Казани

Автор: Дата публикации: 24.12.2016 18:38

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Время события: 24.12.2016 18:36
Место события: Республика Татарстан, г. Казань

В Казани, на улице Баки Урманче, д. 6, в подъезде № 4 произошёл прорыв трубы отопления. Горячей водой залило несколько этажей.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77055

Рубрика: Происшествия / труба Казань прорыв отопление Республика Татарстан 

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