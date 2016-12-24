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Новогоднее мероприятие собрало десятки жителей с малышами на Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 24.12.2016 21:44

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Время события: 24.12.2016 12:00
Место события: Москва, ЦАО, ул. Шаболовка,д. 27

Обычная детская дворовая площадка в центре Москвы в районе Якиманка на несколько часов стала праздничным местом с атмосферой позитива и веселого настроения.

Жителей района с детворой встречали в красочных нарядах творческие коллективы и ведущие праздника - в праздничных костюмах.

Дети с энтузиазмом принимали участие в различных конкурсах, водили хороводы, танцевали, читали стихи и пели новогодние песни. Активные катались с ледовых горок, а также пробовали свои силы в катании на коньках на расположенном спортивном катке.

Гости постарше не оставались в стороне и с восторгом пускались в пляс и пели знаменитый русский фольклор.

По окончании праздника всех гостей ожидали призы и горячий чай.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77059

Рубрика: Общество / Москва ёлка ветераны двор ЦАО Якиманка подарки жители новогоднее мероприятие 

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