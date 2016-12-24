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Новогодняя ёлка на Ленинском проспекте

Автор: tim777 Дата публикации: 24.12.2016 21:44

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Время события: 24.12.2016 14:00
Место события: Москва, ЮАО,Ленинский проспект, д. 15

Яркие огни гирлянд и ёлочных игрушек вырастают как грибы после дождя в столице в эти дни. Символы новогодних праздников сопровождают горожан повсюду.

Так, на юге Москвы возле подземного пешеходного перехода у дома №15 по Ленинскому проспекту установлена красочная новогодняя ёлка.

Ёлка украшена разноцветными шарами, а внутри под еловыми лапами скрываются мерцающие гирлянды, которые привлекают внимание горожан и в дневное время.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77060

Рубрика: Прочее / Москва Ленинский проспект ЮАО новогодняя ёлка горожане 

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