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Арт-объект в виде собаки у Пушкинского пешеходного моста в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 24.12.2016 21:44

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Время события: 24.12.2016 14:00
Место события: Москва, ЦАО, Титовский проезд, Пушкинский пешеходный мост

В центре Москвы в районе Якиманка на территории Парка Горького у входа на пешеходный мост установлен необычный арт-объект.

Между прогулочной аллеей и Титовским проездом горожан встречает длинношерстная собака. Арт-объект выполнен из набора досок, одни из которых иллюстрируют длинную шерсть собаки,под которой спрятаны лапы и хвост. Отдельные части выкрашены в разные цвета. Так, красный цвет иллюстрирует язык, а черный показывает нос пса.

При ближайшем рассмотрении необычный арт-объект напоминает собаку породы комондор. Возле деревянной инсталляции можно встретить горожан прогуливающих своих домашних животных. Нередко арт-питомец становится объектом фотосессий.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77061

Рубрика: Прочее / Москва собака Парк Горького ЦАО Якиманка арт-объект доски 

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