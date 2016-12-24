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Новый вид соревнований #тюбингBALL прошел на «The Горка» в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 24.12.2016 22:47

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Время события: 24.12.2016 12:00
Место события: Москва, ВАО, парк "Сокольники"

В день официального открытия «The Горка» все желающие смогли бесплатно покататься , а также принять участие в новом виде соревнования #тюбингBALL. Каждый соревнующийся при спуске с горы должен был попасть мячиком в мишень, закрепленную над горкой. Победитель определялся по количеству точных попаданий.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77062

Рубрика: Общество / Москва ВАО проект The Горка #тюбингBALL Новый вид соревнований 

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