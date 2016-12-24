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В ДТП с участием рейсового автобуса на северо-востоке столицы пострадал один человек

Автор: Sargo Дата публикации: 24.12.2016 22:54

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Время события: 24.12.2016 22:49
Место события: Москва, СВАО, ул. Хачатуряна и Декабристов

На пересечении улиц Хачатуряна и Декабристов на северо-востоке Москвы легковой автомобиль не справился с управлением и врезался а рейсовый автобус. В результате ДТП один человек пострадал.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77063

Рубрика: Происшествия / Москва ДТП СВАО пострадавший улица Хачатуряна 

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