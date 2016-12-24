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Тема: Премия "Мобильный репортёр года" все (14)

Кошачий прайд встречает гостей в Светлогорске

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 24.12.2016 23:20

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Время события: 24.12.2016 11:00
Место события: Калининградская область, г. Светлогорск

Сегодня, при посещении города Светлогорск группу мобильных репортёров, кроме экскурсовода и представителей ГТРК Калининград, вызвались сопровождать добровольные «телохранители». Стая местных помеченных собак быстро окружила нашу группу и сопровождала на всём протяжении маршрута, давая отпор лютым лаем, проезжающим рядом с нами автомобилям! При спуске к набережной собаки остановились возле кошачьего прайда, по всей видимости хотели привлечь наше внимание к ихним меньшим собратьям! Конечно же мы остановились и были удивлены количеством черных холёных котов и кошек, невозмутимо наблюдавших за нами! Я насчитал 6! Ровно столько же, сколько приехало мобильных репортёров в Светлогорск! На каждого по одной или одному? Оказывается они являются одной из достопримечательностей города. Собаки во время съемки спокойно сидели рядом и ждали окончания кошачьей фото сессии.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77064

Рубрика: Звериный репортер / Калининградская область Премия Светлогорск 

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