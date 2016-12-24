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Провал грунта образовался на улице Чистова на юго-востоке Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 24.12.2016 23:22

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Время события: 24.12.2016 23:11
Место события: Москва, ЮВАО, ул. Чистова, д. 6

На улице Чистова напротив дома № 6 на проезжей части образовался провал грунта. На место провала прибыли спасатели. Как рассказал один из спасателей площадь провала составляет 6 на 6 метров и в самой глубокой точке 20 см.

На месте дежурит автомобиль спасрезерв с бригадой спасателей

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77065

Рубрика: Происшествия / Москва МЧС спасатели провал грунта ЮВАО улица Чистова спасрезерв 

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