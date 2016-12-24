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Работа Рождественской ярмарки на Сокольнической площади

Автор: Uwis Дата публикации: 24.12.2016 23:32

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Время события: 24.12.2016 16:00
Место события: Москва, ВАО, Сокольническая площадь

Ярмарка на Сокольнической площади в этом году стала одной из самых ярких на фестивале "Путешествие в Рождество" в прямом и переносном смысле.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77066

Рубрика: Общество / Москва ВАО Рождественская ярмарка Путешествие в Рождество световые инсталляции 

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