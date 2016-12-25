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Ремонт дорог во время мороза в Ростове-на-Дону

Автор: Дата публикации: 25.12.2016 01:26

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Время события: 24.12.2016 16:20
Место события: Ростов-на-Дону, Аксайский мост

Укладка асфальта во время мороза в Ростове-на-Дону.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77067

Рубрика: Прочее / дорога Ростов-на-Дону ремонт асфальт закадр Аксайский мост 

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