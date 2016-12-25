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В селе Красное в новой Москве сгорел частный дом

Автор: Разведчик Дата публикации: 25.12.2016 02:05

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Время события: 25.12.2016 01:45
Место события: Москва, ТиНАО, Краснопахорское поселение, с. Красное, д. 12

Ночью 25 декабря на пульт дежурного службы "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Красное. На место происшествия выехали 3 пожарно-спасательных подразделения. К их прибытию наблюдалось открытое горение деревянного двухэтажного частного дома с мансардой. Из-под крыши дома вырывалось сильное пламя, создалась угроза сельской церкви, которая находится на соседнем участке.

Пожарные первоначально подали водяные стволы по периметру дома, чтобы сбить пламя. Так как водоисточник находился в 100 метрах от места пожара, то для подачи воды на гидрант был установлен один из пожарных автомобилей. Несмотря на это, с огнем справиться удавалось лишь на время. Сильный ветер постоянно раздувал пламя. Позднее на место происшествия прибыли дополнительно два пожарных расчета.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, это площадь всего дома. Жильцы сгоревшего дома рассказали, что дом разделен на несколько семей. Пожару предшествовало то, что один из жильцов решил приготовить плов на костре в казане в непосредственной близости от деревянного дома. Мужчина оставил казан без присмотра и ушел греться в дом. Так как время от времени поднимался ветер, то огонь от костра перекинулся на стену дома. Когда пожар заметили жильцы, то огонь уже успел уйти на второй этаж. Все люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться самостоятельно и не пострадали. На полную ликвидацию пожара потребовалось несколько часов.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77068

Рубрика: Происшествия / пожар Москва частный дом ТиНАО Краснопахорское поселение 

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