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Около Храма Христа спасителя в Москве устанавливают новогоднюю ёлку

Автор: Sargo Дата публикации: 25.12.2016 02:48

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Комментарии: 2

Время события: 25.12.2016 02:14
Место события: Москва, ЦАО, улица Волхонка, дом 15

Напротив главного входа в Храм Христа Спасителя ведутся работы по установке новогодней ёлки.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77069

Рубрика: Общество / Москва ЦАО новогодняя ёлка украшение города 

Комментарии (2) 

Sargo

25.12.2016 06:37

АГН, видео: http://www.mskagency.ru/materials/2622234 25.12.2016 в 03:05.

Sargo

25.12.2016 06:39

АГН, фото: http://www.mskagency.ru/photobank/227734 25.12.2016 в 03:08.

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