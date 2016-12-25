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Тема: Премия "Мобильный репортёр года" все (17)

Мобильные репортеры в Светлогорске

Автор: Татьяна Дата публикации: 25.12.2016 02:54

Рейтинг: 50

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Время события: 24.12.2016 09:40
Место события: Калининградская область, г. Светлогорск

Мобильные репортеры побывали в городе-курорте на побережье Балтийского моря. Светлогорск оказался очень уютным и зелёным городом, повсюду множество деревьев и кустарников, город зелёный даже зимой. Большое впечатление произвело море, многие впервые оказались на Балтийском побережье. Чистый воздух, шум моря. Нам даже удалось покормить чаек, которые здесь совсем ручные.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77070

Рубрика: «Реакция на репортажи» / Калининградская область Премия Светлогорск Балтийское море закадр 

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