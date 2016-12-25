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Тема: Премия "Мобильный репортёр года" все (17)

Экскурсия по городу Светлогорск Калининградской области

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 25.12.2016 08:15

Рейтинг: 50

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 25.12.2016 11:00
Место события: Калининградская область, г. Светлогорск

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Экскурсию по городу Светлогорск Калининградской области провели для ребят из проекта "Мобильный репортёр". Позже мы все спустились к Балтийскому морю. После моря прошла экскурсия в музей Мирового океана города Светлогорск.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77072

Рубрика: Путешествия / музей Мобильный репортёр интервью Калининградская область экскурсия синхрон стендап мобильные репортёры ТК Россия 24 город Светлогорск 

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