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Семинар и пожарные учения прошли в ГТРК "Россия 1 - Калининград" для мобильных репортёров

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 25.12.2016 08:15

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Время события: 24.12.2016 15:00
Место события: Калининградская область, г. Калининград

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У мобильных репортёров из разных городов России прошли интересные события в городе Калининград. Во время общения с нами репортёрами, для нас и сотрудников ГТРК "Россия 1 - Калининград" произошло то, чего мы не ожидали. В помещение зашёл один из сотрудников телекомпании и попросил освободить помещение, т.к. сработала пожарная сигнализация.

Мы московские мобильные репортёры остались на этаже, чтобы проверить, что же произошло. Конечно произошёл для всех неожиданный сюрприз, для всех нас репортёров провели пожарные учения. В роли пострадавших были сами сотрудники ГТРК. Как рассказала Наталья Меркулова - сотрудница ГТРК "Россия 1 - Калининград", пожарные прибыли оперативно, всего за 3 минуты. Позже сами пожарные и спасатели рассказали все действия и их новинку.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77073

Рубрика: Путешествия / пожарные телевидение Калининград Мобильный репортёр спасатели интервью пожарные учения синхрон мобильные репортёры ТК Россия 24 Вести 39 ГТРК Россия 1 

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