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Сноубордисты прикрепили трос к авто и прокатились по улицам Бишкека (23.12.2016 г.)

Автор: Дата публикации: 25.12.2016 08:59

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Время события: 23.12.2016 23:00
Место события: Киргизия, Бишкек

Минувшей ночью в республике был сильный снегопад. Некоторые спортсмены решили не упустить возможность и прокатились по центру столицы, ухватившись за привязанные к автомобилю веревки.

В ночь с пятницы на субботу во время обильного снегопада сноубордисты прокатились на досках по центральным улицам Бишкека.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77074

Рубрика: Погода / Киргизия Бишкек 

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