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Новогодний Калининград

Автор: Татьяна Дата публикации: 25.12.2016 09:35

Рейтинг: 50

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Комментарии: 0

Время события: 25.12.2016 06:17
Место события: Ленинский проспект 73, Калининград, Россия, 236000

Калининград готовится встретить 2017 год, повсюду ощущается праздничное настроение. Город украшен тысячами огней: гирлянды на деревьях вдоль улиц, празднично оформлены витрины, подсвечены здания. Особого внимания заслуживает главная зеленая красавица города!

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77075

Рубрика: «Реакция на репортажи» /

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