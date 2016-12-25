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Улётный автобус на острове Русский

Автор: NATALYARASSIA Дата публикации: 25.12.2016 11:40

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Время события: 25.12.2016 15:20
Место события: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский

На о. Русский автобус 29 Д, следованием Владивосток - о. Русский, вместе с пассажирами сошёл в кувет. Причиной аварии является плохо почищенные дороги после недавнего снегопада. Автобус просто не смог разойтись на очень узкой дороге со встречной машиной.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77078

Рубрика: «Реакция на репортажи» /

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