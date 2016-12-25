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Крушение ТУ-154 у берегов Сочи, поисково-спасательные работы

Автор: evgenerous Дата публикации: 25.12.2016 11:58

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Время события: 25.12.2016 11:34
Место события: Краснодарский край, г. Сочи

Поисково-спасательные работы ТУ-154. На видео: корвет береговой охраны ФСБ, катер береговой охраны, технологические суда сочинский портов, небольшие катера, собирающие мелкие обломки, военный вертолёт Ми-8 (всего работают 3 вертолёта). Судов становится всё больше. Конкретно это место поисков находится напротив горы Ахун, примерно, в 1,5 от берега. Мобрепортер Евгений.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77079

Рубрика: Происшествия / Сочи Краснодарский край Крушение Ту-154 над Черным морем 

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