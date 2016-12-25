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Благотворительный забег Дедов Морозов на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 25.12.2016 12:00

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Время события: 25.12.2016 11:00
Место события: Москва, СВАО, ВДНХ

В третий раз на ВДНХ проходит благотворительный забег Дедов Морозов, все собранные средства от которого пойдут на лечение больных детей. Забеги проводились на две дистанции 4,9 и 9,3 км.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77080

Рубрика: Общество / Москва СВАО помощь детям Деды Морозы благотворительный забег собранные средства 

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