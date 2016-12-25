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Закалённые жители города Нижневартовска поздравили всех с наступающим Новым годом

Автор: Renat_86 Дата публикации: 25.12.2016 12:10

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Время события: 25.12.2016 00:00
Место события: ХМАО, г. Нижневартовск

Закаленные жители города Нижневартовска Поздравили всех с наступающим Новым годом, пожелали здоровья, любви, благополучия, добра и облились ледяной водой!

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77081

Рубрика: Общество / Новый год ХМАО Нижневартовск закаляемся моржы обливаемся 

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