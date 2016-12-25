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Ямочный ремонт дороги прямо в лужи в Санкт-Петербурге (22.12.2016 г.)

Автор: Masha233 Дата публикации: 25.12.2016 13:46

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Время события: 22.12.2016 00:00
Место события: Санкт-Петербург, Малая Десятинная улица

Дорожники кладут асфальт прямо в лужи. Происходит так называемый «ямочный ремонт».

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77082

Рубрика: Прочее / Санкт-Петербург зима ремонт лужи укладка асфальта 

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