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Тротуар со столбами в городе Севастополь

Автор: Дата публикации: 25.12.2016 14:55

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Время события: 20.12.2016 08:00
Место события: Республика Крым, г. Севастополь, ул. Богданова

Вот так у нас в городе делают тротуары и так везде на всем промежутке делаемых дорог. Столбы на тротуарах по середине - это для них норма и убирать или переносить никто не собирается.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77083

Рубрика: Прочее / Севастополь тротуар столбы доступная среда Республика Крым 

Комментарии (1) 

MRSlava

25.12.2016 15:09

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