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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортёр» на ТК «Россия 24» от 24 декабря 2016 года

Автор: MRSlava Дата публикации: 25.12.2016 15:27

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Время события: 24.12.2016 20:30
Место события: Телеканал «Россия 24», программа «Мобильный репортёр»

24 декабря на телеканале Россия 24 вышел еженедельный выпуск программы Мобильный репортер.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77085

Рубрика: Общество / Мобильный репортёр Россия 24 МРТВ выпуски МРТВ 

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