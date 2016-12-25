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Тема: Крушение Ту-154 над Черным морем все (4)

Поиски останков самолёта проходят на береговой линии в Сочи

Автор: Сега Дата публикации: 25.12.2016 16:10

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Комментарии: 1

Время события: 25.12.2016 15:45
Место события: Краснодарский край, г. Сочи

Поиски останков самолёта и личных вещей пассажиров проходят на береговой линии в Сочи.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77087

Рубрика: Происшествия / Сочи Краснодарский край поиск Крушение Ту-154 

Комментарии (1) 

MRSlava

25.12.2016 16:17

Уважаемый автор, совет на будущее - телефон во время видеосъёмки нужно держать горизонтально.

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