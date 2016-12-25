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Тема: Крушение Ту-154 над Черным морем все (4)

Москвичи несут цветы к телецентру «Останкино»

Автор: Sargo Дата публикации: 25.12.2016 16:45

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Время события: 25.12.2016 16:37
Место события: Москва, СВАО, ул. Академика Королева, д. 12

Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 погибших журналистов.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77090

Рубрика: Общество / Москва СВАО Останкино возложение цветов 

Комментарии (1) 

Sargo

25.12.2016 18:07

АГН, видео: http://www.mskagency.ru/materials/2622298, 17:21 25.12.2016.

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