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Тема: Крушение Ту-154 над Черным морем все (4)

Цветы в память о погибших журналистов у здания ТК "Звезда"

Автор: Max_019 Дата публикации: 25.12.2016 16:52

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Время события: 25.12.2016 15:44
Место события: Москва, СВАО, проспект Мира, д. 126

Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ утром 25 декабря разбился в акватории Чёрного моря в районе Сочи. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты ТК "Звезда" и "Первого канала".

К зданию редакции ТК "Звезда" на проспекте Мира, люди несут цветы. На фасаде флаги с траурной лентой. 26 декабря объявлен Днём траура по всем погибшим в авиакатастрофе.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77091

Рубрика: Общество / Москва СВАО память цветы журналисты авиакатастрофа траурные флаги ТК Звезда 

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