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Цветы у телецентра "Останкино" на северо-востоке Москвы

Автор: Max_019 Дата публикации: 25.12.2016 17:04

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Время события: 25.12.2016 16:00
Место события: Москва, СВАО, ул. Академика Королёва, д. 12

Горожане несут цветы и к телецентру "Останкино" на северо-востоке Москвы. Перед входом в телецентр, у КПП № 17, установлен стол и памятная доска, на которой расположены фотографии всех 9-ти журналистов, которые погибли в утренней авиакатастрофе в Сочи.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77092

Рубрика: Общество / Москва СВАО цветы журналисты трагедия Останкино телецентр Первый канал 

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